Lucknow: पहले फ्लोर पर सामान पहुंचाने से मना करने पर डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई, लखनऊ का वीडियो आया सामने; VIDEO

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: लखनऊ शहर से इंसानियत को शर्मसार करनेवाले एक मामला सामने आया है. जहांपर एक डिलीवरी बॉय से जमकर मारपीट की गई.तेलीबाग स्थित सैनिक नगर में ये घटना हुई है. घटना उस समय हुई जब एक डिलीवरी बॉय खाने का ऑर्डर लेकर एक ग्राहक के पते पर पहुंचा. ग्राहक ने उससे पहली मंजिल पर आने की बात कही, लेकिन एजेंट ने ऊपर आने से मना कर दिया. यही इनकार उस ग्राहक को इतना नागवार गुज़रा कि उसने खुद नीचे आकर उस पर हमला कर दिया. इस दौरान देख सकते है की ग्राहक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट कर रहा है, ग्राहक उसे नीचे पटकता है और इसके बाद उसके कई थप्पड़ लगाते हुए गेट के बाहर भगा देता है.

डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट

मारपीट की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी एक स्कॉर्पियो कार से उतरता है और डिलीवरी बॉय को पकड़कर कई बार जमीन पर पटकता है. इसके बाद उसके साथ मारपीट करता है.

पुलिस ने की कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी. पीजीआई थाने की टीम ने आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की है. हालांकि, अभी तक पीड़ित की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. पुलिस ने साफ किया कि शिकायत मिलते ही कानूनी कदम उठाए जाएंगे.