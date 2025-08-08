Duleep Trophy 2025: 28 अगस्त से शुरू हो रहा टूर्नामेंट, हिस्सा ले रही छह में से पांच टीमों की हुई घोषणा

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 8 अगस्त : भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 अगस्त से बेंगलुरु में हो रही है. टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. फाइनल मैच 11 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा. सभी मैच 'सेंटर ऑफ एक्सेलेंस', बेंगलुरु में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थईस्ट जोन के रूप में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. 28 अगस्त से 31 अगस्त तक नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच मैच खेला जाएगा. इन दोनों मैचों में जीत दर्ज करने वाली टीमें 4 से 8 सितंबर के बीच वेस्ट जोन और साउथ जोन से भिड़ेंगी. फाइनल 11 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा. हिस्सा ले रही छह में से पांच टीमों की घोषणा कर दी गई है.

साउथ जोन टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), मोहम्मद अजहरुद्दीन (उप-कप्तान और विकेटकीपर), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), टी विजय, आर साई किशोर, तनय त्यागराजन, विजयकुमार वैशाख, एमडी निदीश, रिकी भुई, बेसिल एनपी, गुरजपनीत सिंह और स्नेहल कौठनकर. यह भी पढ़ें : West Indies vs Pakistan, 1st ODI Match 2025 Trinidad Pitch Report: त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

सेंट्रल जोन टीम

ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अर्यन जुरेल (विकेटकीपर), दिनेश मलवार, संजीत देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभमन शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद.

वेस्ट जोन टीम

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, आर्य देसाई, हरविक देसाई, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, जयमीत पटेल, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवले, शम्स मुलानी, तनुश कोटियान, धर्मेंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, अरजान नागवासवाला.

ईस्ट जोन टीम

ईशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदम पॉल, शरनदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद शमी.

नॉर्थ जोन टीम

शुभमन गिल (कप्तान), शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, औकिब नबी और कन्हैया वधावन (विकेटकीपर). नॉर्थ ईस्ट जोन टीम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है.