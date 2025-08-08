लखनऊ: बेरहम टीचर ने छात्र को इतना पीटा कि कान का पर्दा ही फट गया, थप्पड़ मारने के बाद परिवार को भी धमकाया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक टीचर ने गुस्से में आकर अपने ही छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी. मामला इतना बढ़ गया कि छात्र के कान का पर्दा फट गया और उसे गंभीर चोटें आईं. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.

क्लास में आखिर ऐसा क्या हुआ?

यह घटना लखनऊ के इटौंजा इलाके के एक कॉलेज की है. बताया जा रहा है कि महेंद्र नाम के एक टीचर क्लास ले रहे थे. क्लास के दौरान किसी बात पर उन्हें छात्र पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आपा खो दिया. आरोप है कि टीचर ने छात्र को लगातार कई थप्पड़ जड़े और उसका सिर दीवार से दे मारा. इस मारपीट के बाद छात्र के कान से खून बहने लगा और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा.

घर पहुंचा तो बिगड़ी हालत

घबराया हुआ छात्र जैसे-तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन तब तक दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुका था. परिवार वाले उसे फौरन पास के एक डॉक्टर के पास ले गए. जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि छात्र के कान का पर्दा फट गया है और कान के अंदर भी गंभीर चोट है. डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन चोट गहरी होने की वजह से परिवार वाले बहुत चिंता में हैं.

स्कूल मैनेजमेंट पर भी गंभीर आरोप

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जब छात्र के पिता संतोष यादव इसकी शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे, तो स्कूल मैनेजमेंट ने उनकी सुनने के बजाय उल्टा उन्हीं के साथ बुरा बर्ताव किया. परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल वालों ने उन्हें धमकी दी और कहा कि "अगर पुलिस केस किया तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे". जब छात्र ने खुद मैनेजमेंट से शिकायत की, तो उन्होंने बात को टाल दिया और कहा कि "घर जाकर दवाई ले लो, टीचर पर कोई एक्शन नहीं होगा".

पुलिस ने दर्ज किया केस

स्कूल से निराशा हाथ लगने के बाद, पीड़ित परिवार ने इटौंजा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. परिवार वाले बस यही मांग कर रहे हैं कि आरोपी टीचर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले.