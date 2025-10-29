Mumbai: दीपावली का होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने की पिटाई, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला

(Photo credits File)

मुंबई, 29 अक्टूबर : मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 वर्षीय छात्रा को उसकी ट्यूशन टीचर ने दीपावली की छुट्टियों का होमवर्क पूरा न करने पर कथित तौर पर डंडे से पीट दिया. घटना के बाद मुंबई पुलिस ने शिक्षिका लक्ष्मी खड़का के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. टीचर को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

शिकायत के अनुसार, छात्रा घाटकोपर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है. उसके पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, जो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ वहीं निवास करते हैं. उनकी 13 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है और नियमित रूप से एक प्राइवेट ट्यूशन क्लास में जाती है. मामला उस समय सामने आया जब बच्ची ट्यूशन से रोते हुए घर लौटी. उसे देखकर माता-पिता ने कारण पूछा, तो उसने बताया कि टीचर लक्ष्मी खड़का ने दीपावली की छुट्टियों में होमवर्क दिया था, जो वह पूरी नहीं कर पाई थी. इस पर गुस्से में आकर शिक्षिका ने उसे छड़ी से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके दोनों हाथों पर चोट और लाल निशान थे. यह भी पढ़ें : Kanpur: पिकअप वाहन का हुआ एक्सीडेंट, सड़क पर बिखरी गाड़ी में रखी हुई मछलियां, लोगों ने मचाई लूट, कानपुर का VIDEO आया सामने

परिवार के अनुसार, जब बच्ची के पिता ने टीचर से बात की और शिकायत जताई, तो उसने मामले को हल्के में लिया और कथित तौर पर टालमटोल भरे जवाब दिए. इतना ही नहीं, शिक्षिका ने यह तक कह दिया कि अगर छात्रा ने दोबारा होमवर्क पूरा नहीं किया, तो उसे हर दिन ऐसी ही सजा दी जाएगी. परिवार ने जब शिक्षिका को समझाने की कोशिश की, तो वह कथित तौर पर बहस पर उतर आई. इसके बाद गुस्साए पिता ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.