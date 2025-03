Chiranjeevi Condemns Paid Fan Meets in UK: यूके में फैन मीट के लिए पैसे लेने वालों पर भड़के चिरंजीवी, कहा – 'हमारा प्यार बेशकीमती है'

Chiranjeevi Condemns Paid Fan Meets in UK: साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी इन दिनों यूनाइटेड किंगडम (UK) में हैं, जहां उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिज इंडिया द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस बीच, कुछ आयोजकों द्वारा फैन मीट के लिए पैसे वसूलने की खबरें सामने आईं, जिस पर अभिनेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि कुछ आयोजक फैन मीट के लिए पैसे चार्ज कर रहे थे. उन्होंने लिखा, "मेरे प्रिय प्रशंसकों, आप सभी के प्यार और स्नेह से मैं बेहद प्रभावित हूं. मुझे यह जानकर दुख हुआ कि कुछ लोग फैन मीटिंग्स के लिए फीस लेने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं."

उन्होंने आगे कहा कि जो भी पैसे लिए गए हैं, उन्हें तुरंत रिफंड किया जाएगा और प्रशंसकों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी. "हमारा प्यार बेशकीमती है, इसे कोई भी व्यवसायिक नहीं बना सकता. मैं कभी भी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करूंगा."

सोशल मीडिया पर फैंस ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें चिरंजीवी फैन मीट के दौरान इस विषय पर अपनी राय रखते हुए नजर आए. उन्होंने कहा, "कोई भी हमारे प्यार को पैसे में नहीं बदल सकता. किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं है, और मैं इस तरह की घटनाओं की निंदा करता हूं. मैं आप सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं."

My Dear Fans , I am deeply touched by all your love and affection in wanting to meet me in UK. However, I’ve been informed that some individuals are attempting to charge a fee for the fan meetings. I strongly condemned this behaviour. Any fee collected by any one will be refunded…

