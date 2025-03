VIDEO: लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगी आग के कारण बिजली गुल, दिनभर बंद रहेगा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, को शुक्रवार को पूरे दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है. यह निर्णय एक "महत्वपूर्ण बिजली संकट" के कारण लिया गया है, जो एयरपोर्ट के पास एक बड़े अग्निकांड के चलते उत्पन्न हुआ.

हीथ्रो एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "एयरपोर्ट को बिजली आपूर्ति करने वाले एक विद्युत उपकेंद्र (सबस्टेशन) में लगी आग के कारण हीथ्रो गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है. यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट 21 मार्च को रात 11:59 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा."

लंदन फायर ब्रिगेड के अनुसार, एयरपोर्ट को बिजली आपूर्ति करने वाले एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ. इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 10 गाड़ियाँ और लगभग 70 दमकलकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं.

लंदन फायर ब्रिगेड के सहायक आयुक्त पैट गोलबोर्न ने एक बयान में कहा, "दमकलकर्मियों ने आसपास की इमारतों से 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. सुरक्षा के मद्देनजर 200 मीटर के दायरे में घेराबंदी की गई है और लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है."

