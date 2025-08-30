Photo- singhpawan999/Instagram

Pawan Singh Anjali Raghav Controversy: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक बड़े विवाद में फंसे हुए हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Pawan Singh Viral Video) हुआ था, जिसमें वे लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav Viral Video) की कमर छूते नजर आए थे. वीडियो सामने आते ही फैन्स ने पवन सिंह को जमकर ट्रोल किया. इस बीच, अब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा रहस्यमयी पोस्ट (Pawan Singh Cryptic Post) डाला है, जिससे चर्चा और बढ़ गई है. पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, "एक कहावत है, जिस तन लगे सो तन जाने. कोई न जाने पीर पराई."

हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रशंसक और इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) के लोग इसे सीधे अंजलि राघव विवाद से जोड़ रहे हैं.

पवन सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

अंजलि राघव ने तोड़ी चुप्पी

उधर, अंजलि राघव ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मंच पर जो कुछ भी हुआ, उससे वह बहुत परेशान हुईं. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि शायद उनकी साड़ी या ब्लाउज का टैग दिख रहा है, इसलिए वह मुस्कुराकर बात करती रहीं. लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वह आहत हुईं और रोने लगीं.

'भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं करूंगी काम'

अंजलि ने साफ शब्दों में कहा कि बिना इजाजत किसी भी लड़की को छूना गलत है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी. उनका कहना है कि उन्हें हरियाणा के दर्शकों और म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी सम्मान और प्यार मिलता है, इसलिए वहां काम करना उन्हें ज्यादा सही लगेगा.

क्रिप्टिक पोस्ट पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर लोग अब पवन सिंह के इस रहस्यमयी पोस्ट को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह उनकी सफाई है, जबकि कई लोगों का कहना है कि यह विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश है. हालांकि, अभी तक पवन सिंह ने इस मुद्दे पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है.

कुल मिलाकर, पवन सिंह के इस विवाद और उनके ताजा पोस्ट ने भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या मोड़ लेता है.