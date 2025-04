Salman Post after Getting Threat: जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान ने किया पोस्ट, लिखा ये कैप्शन

Salman Khan | Instagram

मुंबई: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान (Salman Khan) ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपने शानदार बाइसेप्स और कंधों को फ्लेक्स करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में सलमान जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं. उन्होंने काले रंग की सैंडो बॉडी पहनी है और एक तस्वीर में वर्कआउट के बाद थककर नैपकिन पर सिर टिका लिया है. हाल ही में मिली जान से मारने की धमकियों के बीच इस तस्वीर के साथ सलमान खान ने कैप्शन लिखा "Thank u for the motivation."

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है... ये धमकी एक व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए दी गई है.

देखें सलमान खान का पोस्ट

सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को वड़ोदरा से गिरफ्तार किया है. सिकंदर एक्टर सलमान खान को लेकर मुंबई के वर्ली ट्रैफिक विभाग के वॉट्सएप नंबर पर धमकी आई थी. इसमें सलमान को घर में घुसकर जान से मारने की बात की गई थी.

इस धमकी में सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ाने की भी बात कही गई थी. जिसके बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में फोन करने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था. इस सिलसिले में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वडोदरा से एक 26 साल के शख्स को हिरासत में लिया है. संदिग्ध की पहचान मयंक पंड्या के तौर पर हुई है.

पुलिस ने कहा है कि धमकी का मकसद और आरोपी की स्थिति का आकलन करने के लिए आगे की जांच जारी है. धमकियों के बीच सलमान खान अपने अंदाज में यह साफ कर रहे हैं कि वह रुकने वालों में से नहीं हैं.