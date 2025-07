India Women vs England Women, 5th T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: इंग्लैंड की कप्तान टैमी ब्यूमोंट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 5th T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला आज यानी 12 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर नया इतिहास रच दिया. पहली बार वहां टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ अपने नाम की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब टीम इंडिया की निगाहें सीरीज अपने नाम करने पर हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान टैमी ब्यूमोंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें:

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

🚨 England won the toss and decided to bowl first. 🏏

• Lauren Bell and Lauren Filer rested; Em Arlott, Linsey Smith return

• Amanjot Kaur and Sneh Rana make way for Harleen Deol and Kranti Goud (debut)#CricketTwitter #ENGvIND pic.twitter.com/pSNwoS5Tkz

— Female Cricket (@imfemalecricket) July 12, 2025