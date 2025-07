VIDEO: कर्नाटक के गोकर्ण गुफा में मिली Russian महिला, दो नाबालिग बेटियां भी साथ; 8 साल पहले खत्म हुआ था वीजा

Russian Woman Found in Cave: कर्नाटक के गोकर्ण में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रूसी महिला अपनी दो छोटी बेटियों के साथ रामातीर्था पहाड़ी पर स्थित एक खतरनाक गुफा में रह रही थी. गोकर्ण पुलिस ने जब सुरक्षा गश्त के दौरान इलाके की जांच की, तो उन्हें गुफा में 40 वर्षीय महिला नीना कुटीना और उनकी दो बेटियां प्रेमा (6 वर्ष) और आमा (4 वर्ष) मिलीं. यह घटना 9 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे सामने आई जब गोकर्ण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर और उनकी टीम रामातीर्था पहाड़ी पर नियमित गश्त पर थे.

यह इलाका भूस्खलन की आशंका वाला है और यहां जहरीले सांप जैसे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं. तभी उन्हें एक गुफा के पास हलचल दिखाई दी और जाँच करने पर यह परिवार वहां पाया गया.

Karnataka | Uttara Kannada

A Russian woman & her 2 kids were found living in a remote cave in Kumta’s Ramatirtha hills for 2 weeks.

She was meditating with a Rudra idol, seeking spiritual peace. Police rescued them after spotting clothes drying nearby.

Her visa expired in… pic.twitter.com/oI2zeqWhge

— Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) July 12, 2025