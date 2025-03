Aamir Khan's Sister on His Girlfriend Gauri Spratt: आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को लेकर बहन निखत हेडगे का बयान, 'वह बहुत अच्छी इंसान हैं, परिवार बहुत खुश है'

Gauri Spratt, Aamir Khan, Yogen Shah (Photo Credits: Instagram, Wiki Commons)

Aamir Khan's Sister on His Girlfriend Gauri Spratt: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद से यह जोड़ी चर्चा में बनी हुई है. अब आमिर की बहन निखत खान हेडगे ने इस रिश्ते पर खुशी जाहिर की है. 14 मार्च को अपने 60वें जन्मदिन से पहले आमिर खान ने एक मीट एंड ग्रीट इवेंट में खुलासा किया था कि वह पिछले डेढ़ साल (18 महीने) से गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. अब उनकी बहन निखत हेडगे ने इस रिश्ते पर प्रतिक्रिया दी है. Who Is Gauri Spratt? गौरी स्प्रैट कौन हैं? जानिए आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड के बारे में सबकुछ!

निखत, जो जल्द ही मलयालम फिल्म L2: Empuraan में नजर आने वाली हैं, ने एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, "हम लोग बहुत खुश हैं आमिर के लिए और गौरी के लिए भी, क्योंकि वह बहुत अच्छी इंसान हैं. हम चाहते हैं कि दोनों हमेशा खुश रहें." दिलचस्प बात यह है कि L2: Empuraan के ट्रेलर लॉन्च के दौरान निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने निखत हेडगे की तारीफ करते हुए आमिर खान का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब उन्हें निखत का ऑडिशन पसंद आया, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि वह आमिर खान की बहन हैं. इस पर पृथ्वीराज ने आमिर को मैसेज किया, और आमिर ने उनसे पूछा, "क्या मेरी बहन फिल्म में अच्छी है?" जिस पर उन्होंने जवाब दिया, "सर, वह सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत शानदार हैं."

गौरी स्प्रैट कौन हैं?

आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनकी मां रीटा स्प्रैट वहां एक सैलून चलाती थीं. गौरी ने अपनी पढ़ाई Blue Mountain School से की और फिर University of the Arts, London से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी का कोर्स किया. गौरी मुंबई में BBlunt सैलून चला रही हैं और फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं.

आमिर और गौरी का रिश्ता

आमिर खान और गौरी ने पिछले हफ्ते एक प्री-बर्थडे पार्टी में मीडिया के सामने पहली बार साथ में एंट्री की थी. दोनों ने खुलासा किया कि वे 18 महीने से रिलेशनशिप में हैं. अब जब आमिर का परिवार भी इस रिश्ते को लेकर खुश है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कपल जल्द ही अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएगा.