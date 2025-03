SRH vs RR IPL 2025 Preview: इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

SRH बनाम RR (Photo Credit: LatestLY)

Sunrisers Hyderabad Cricket Teamvs Rajasthan Royals Cricket Team: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) आईपीएल 2025 का दूसरा मुकाबला 23 मार्च(रविवार) को सीजन का पहला डबल हेडर हैदराबाद(Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम(Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जाएगा. SRH की कमान पैट कमिंस के हाथों में होगी, जिन्हें 18 करोड़ में रिटेन किया गया है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी पहले तीन मैचों में रियान पराग संभालेंगे, क्योंकि संजू सैमसन 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में खेलेंगे.

SRH की टीम पिछले सीजन के मुख्य खिलाड़ियों के साथ मजबूत नजर आ रही है. ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के साथ ईशान किशन और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी टीम का संतुलन बनाएंगे. दूसरी ओर, RR के पास यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर और ध्रुव जुरेल जैसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख में यह टीम नई ऊर्जा के साथ उतरेगी.

एसआरएच बनाम आरआर आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(SRH vs RR Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच कड़ा मुकाबला रहा है. अब तक दोनों टीमें 20 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें SRH ने 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि RR 9 मुकाबलों में विजयी रही है.

एसआरएच बनाम आरआर आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(SRH vs RR IPL 2025 Key Players To Watch Out): यशस्वी जयसवाल, पैट कमिंस, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, संदीप शर्मा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SRH vs RR Mini Battle): राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मोहम्मद शमी बनाम यशस्वी जयसवाल भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

एसआरएच बनाम आरआर आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

एसआरएच बनाम आरआर आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर एसआरएच बनाम आरआर मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

एसआरएच बनाम आरआर आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

SRH प्लेइंग XI: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, सचिन बेबी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, राहुल चाहर, एडम ज़म्पा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, ईशान मलिंगा

RR प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, रियान पराग, नितीश राणा, ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटिमर, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: तुषार देशपांडे, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल