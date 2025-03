Rani Mukerji Birthday Special: 'ब्लैक' से 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' तक, जानिए रानी मुखर्जी की 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस और कहां देखें ये फिल्में ऑनलाइन

Rani Mukerji Birthday Special: बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. अपने करियर में उन्होंने कई यादगार और दमदार किरदार निभाए हैं, जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया. रानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 'राजा की आएगी बारात' (1996) से की, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई. लेकिन, 1998 में करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'साथिया', 'ब्लैक', 'हम तुम', 'बंटी और बबली', 'नो वन किल्ड जेसिका', और हाल के वर्षों में 'मर्दानी', 'हिचकी', 'मर्दानी 2' जैसी शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया.

रानी मुखर्जी ने अपने बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. 2005 में उन्होंने 'ब्लैक' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) दोनों अवॉर्ड जीते. वह अकेली अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक ही साल में बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है.

उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए उन 7 फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिनके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से नवाजा गया और ये फिल्में आप कहां देख सकते हैं -

1. कुछ कुछ होता है (1998) – बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

स्ट्रीमिंग ऑन: Netflix, Prime Video Netflix, Prime Video करण जौहर की इस आइकॉनिक फिल्म में टीना के किरदार ने रानी को पहली फिल्मफेयर ट्रॉफी दिलाई. शाहरुख खान, काजोल, और सलमान खान स्टारर इस फिल्म में रानी का छोटा लेकिन असरदार रोल था.

2. साथिया (2002) – बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

Rani Mukherji and Vivek Oberoi in Saathiya

स्ट्रीमिंग ऑन: Prime Video

विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी स्टारर यह फिल्म मणिरत्नम की तमिल फिल्म 'अलैपायुथे' का रीमेक थी. एआर रहमान के संगीत और शानदार परफॉर्मेंस ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया.

3. हम तुम (2004) – बेस्ट एक्ट्रेस

Rani Mukherji and Saif Ali Khan in Hum Tum

स्ट्रीमिंग ऑन: Prime Video

सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर यह रोमांटिक कॉमेडी हिट साबित हुई. इस फिल्म में रानी की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा.

4. युवा (2004) – बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

Abhishek Bachchan and Rani Mukherji in Yuva

स्ट्रीमिंग ऑन: Netflix

मणिरत्नम की मल्टी-स्टारर फिल्म 'युवा' में रानी ने अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की. उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें इस कैटेगरी में फिल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया.

5. ब्लैक (2005) – बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

Amitabh Bachchan and Rani Mukherji in Black

स्ट्रीमिंग ऑन: Netflix

6. नो वन किल्ड जेसिका (2011) – बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

Rani Mukherji in No One Killed Jessica

स्ट्रीमिंग ऑन: Netflix

रानी ने इस फिल्म में तेजतर्रार पत्रकार मीरा गायकवाड़ का किरदार निभाया, जो जेसिका लाल मर्डर केस में न्याय के लिए संघर्ष करती है. विद्या बालन के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्म को और दमदार बनाया.

7. मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे (2023) – बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

Rani Mukherji in Mrs Chatterjee vs Norway

स्ट्रीमिंग ऑन: Netflix

इस हालिया फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक मां के संघर्ष को दमदार तरीके से पेश किया, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए विदेशी कानूनी सिस्टम से लड़ती है. यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में 21 फिल्मफेयर नॉमिनेशन और 8 अवॉर्ड्स जीतकर बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. आज उनके जन्मदिन पर, हम उनकी प्रतिभा और बेहतरीन अभिनय को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी हमें ऐसे ही शानदार परफॉर्मेंस देती रहें.