BREAKING: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला, ग्राफिटी के जरिए दी चेतावनी

Indian Consulate Melbourne Vandalized: मेलबर्न स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गया है. 10 अप्रैल की तड़के लगभग 1:00 बजे, विक्टोरिया राज्य के प्रतिष्ठित सेंट किल्डा रोड स्थित दूतावास की इमारत पर आपत्तिजनक ग्राफ़िटी पाई गई. यह घटना भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बीच गहरी चिंता और आक्रोश का कारण बन गई है.

विक्टोरिया पुलिस अधिकारियों ने 10 अप्रैल की सुबह घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "हमें विश्वास है कि बुधवार रात और गुरुवार सुबह के बीच किसी समय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राफ़िटी की गई है. मामले की जांच जारी है."

एक स्थानीय आयोजक ने कहा कि मेलबर्न के हिंदू मंदिरों और भारतीय संस्थानों पर बार-बार हो रहे हमलों से भारतवंशी समुदाय बेहद दुखी और असुरक्षित महसूस कर रहा है.

Indian consulate in Melbourne vandalised says Australia media report https://t.co/1sNTcWrVig

आयोजक ने कहा कि "यह सिर्फ ग्राफ़िटी नहीं है, यह हमारे समुदाय को डराने की एक साजिश है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बहुसांस्कृतिक राज्य माना जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं सामाजिक एकता को तोड़ने वाली हैं.

#BreakingNews | Consulate General of India vandalized in Melbourne, confirms local police.@siddhantvm shares more details @GrihaAtul | #Australia #Attacks #CGI pic.twitter.com/D10N84YmlS

