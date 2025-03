Myanmar & Thailand Earthquake: म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही! निर्माणाधीन इमारत ढहने से एक मजदूर की मौत 40 मलबे में फंसे; बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषित (Watch Video)

Myanmar & Thailand Earthquake: म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से भारी जान-माल का नुकसान हुआ है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप इतना शक्तिशाली था कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत कुछ ही देर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई. मलबे में 43 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. इस तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें कई इमारतों और सड़कों पर दरारें और दहशत से लोग भागते नजर आ रहे हैं.

इस घटना के बाद थाईलैंड के PM पटोंगटॉर्न शिनावात्रा ने आपातकालीन बैठक बुलाई. उन्होंने बैंकॉक को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया. फिलहाल, पुलिस, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और पीड़ितों की मदद कर रहे हैं.

ये भी पढें: VIDEO: म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, भारत के मेघायल तक हिली धरती; बैंकॉक में मची अफरातफरी

Breaking news‼️A 30-story under-construction building in #Bangkok has collapsed due to a 7.9-magnitude earthquake in #Myanmar. 1 dead and 43 missing. Rescue efforts are underway. #Bangkok #Myanmar #Earthquake #Impact pic.twitter.com/hlQvGAntM7

— iChongqing (@iChongqing_CIMC) March 28, 2025