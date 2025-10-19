India vs Australia: 223 दिनों के बाद वनडे टीम में रोहित शर्मा-विराट कोहली, 500वां मैच खेलने उतरे 'हिटमैन'

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया(Australia) के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. ये दोनों खिलाड़ी 223 दिनों के बाद वनडे टीम में खेल रहे हैं. 'रो-को' अंतिम बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी. रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना 500वां मैच खेलने उतरे. वह इस आंकड़े को छूने वाले पांचवें भारतीय हैं. उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट, 159 टी20 और 274 वनडे मैच खेले हैं. रोहित सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 14 गेंदों का सामना कर सके, जिसमें एक चौके के साथ 8 रन बनाए.

दूसरी ओर, विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 551वां मैच खेलने उतरे हैं. कोहली भारत की ओर से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय हैं. कोहली ने भारत की ओर से 123 टेस्ट, 302 वनडे और 126 वनडे मैच खेले हैं. सचिन तेंदुलकर सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाले भारतीय हैं. उन्होंने टीम इंडिया की ओर से 664 मैच खेले. इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी 535 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ तीसरे पायदान पर हैं. भारत के लिए 504 वनडे मैच खेलने वाले रोहित शर्मा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. पर्थ स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है. भारतीय टीम में नीतीश रेड्डी को वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला है.

भारती टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है. उनके साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी अंतिम एकादश में मौजूद हैं. इनके साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को पहले वनडे मैच में मौका दिया गया है. दूसरी ओर, मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम में ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड को शामिल किया गया है. वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा टीम इंडिया पर भारी रहा है. 152 मुकाबलों में 84 मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए, जबकि भारत ने 58 मुकाबले जीते. 10 मुकाबले बेनतीजा भी रहे.