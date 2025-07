ZIM vs NZ 1st Test 2025 Live Streaming: बुलावायो टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का पहला टेस्ट मुकाबला 30 जुलाई (बुधवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच आखिरी बार रेड-बॉल मुकाबला अगस्त 2016 में खेला गया था. हाल ही में दोनों टीमें 20 ओवरों की त्रिकोणीय सीरीज़ में आमने-सामने हुई थीं, जिसमें न्यूजीलैंड ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दोनों मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया था. ज़िम्बाब्वे की टीम इस टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मिली क्लीन स्वीप हार को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करना चाहेगी. घरेलू मैदान पर उन्हें सिकंदर रज़ा और बेन कर्रन की वापसी से मजबूती मिली है, जो टीम के प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं. जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड बुलावायो टेस्ट मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, कीवी टीम इस साल का अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. न्यूजीलैंड ने अपना पिछला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू ज़मीन पर खेला था, जिसमें उन्हें 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. टीम के अनुभवी बल्लेबाज़ केन विलियमसन इस बार टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में न्यूज़ीलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध लेने से इनकार कर दिया है. ऐसे में युवा खिलाड़ियों को अब जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि टीम विदेशी ज़मीन पर टेस्ट क्रिकेट में मज़बूत वापसी कर सके. क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच आमतौर पर धीमी रहती है, जो स्पिन गेंदबाज़ों को मदद देती है और ऐसे में दोनों टीमें संतुलित प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना चाहेंगी.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड पहला टेस्ट 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2025 का पहला टेस्ट मुकाबला 30 जुलाई (बुधवार) से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयनुसार सुबह 01:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस सुबह 1:00 PM होगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड पहले टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ 2025 का प्रसारण अधिकार किसी भी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास नहीं है. जिसके चलते पहले टेस्ट मैच का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड पहले टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.