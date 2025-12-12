New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 3 Video Highlights: दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से रौंदा, 1-0 से किया सीरीज पर कब्जा; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का हाइलाइट्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Full Highlights: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला गया. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND U19 vs UAE U19, 1st Match U19 Asia Cup 2025 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या यूएई के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाईलाइट (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में 75 ओवरों में 205 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्लेयर टिकनर के अलावा माइकल राय ने तीन विकेट चटकाए.

इससे पहले दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी और 73 रन की बढ़त हासिल की. चोटिल होने के चलते ब्लेयर टिकनर कीवी टीम की पहली पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू मैच खेल रहे मिचेल हे टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने 93 गेंदों में 61 रन की पारी खेली. इसके अलावा ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने 108 गेंदों में 60 रन बनाए. वहीं केन विलियमसन ने 37 रन का योगदान दिया. वेस्टइंडीज के लिए एंडरसन फिलिप ने 3 विकेट, केमार रोच ने 2 विकेट, जेडन सील्स, ओजे सील्ड्स, जस्टिन ग्रीव्स औऱ कप्तान रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिया.

इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 10 ओवर में दो विकेट खोकर 32 रन बना लिए थे. तीसरे दिन वेस्टइंडीज दूसरी पारी 46.2 ओवर में महज 128 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से केवेम हॉज ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. केवेम हॉज के अलावा जस्टिन ग्रीव्स 25 रन, ब्रैंडन किंग 22 रन और जॉन कैंपबेल 14 रन बटोरे. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आकंड़ा भी पार नहीं कर पाया.

न्यूजीलैंड के लिए माइकल रे औऱ जैकब डफी ने 1-1 विकेट लिया. अब तीसरे दिन न्यूज़ीलैंड की टीम जल्द से जल्द विकेट की तलाश करेगी और मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहेगी. जैकब डफी ने 5 विकेट, माइकल राय ने 3 विकेट और जैकरी फॉल्क्स ने एक विकेट लिया. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए महज 57 रन बनाने थे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम महज 10 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा नाबाद 28 रन बनाए. डेवोन कॉनवे के अलावा केन विलियमसन नाबाद 16 रन और कप्तान टॉम लैथम ने नौ रन बटोरे. वेस्टइंडीज की ओर से एंडरसन फिलिप को एक सफलता मिली.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.