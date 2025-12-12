IND U19 vs UAE U19, 1st Match U19 Asia Cup 2025 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या यूएई के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

भारत U19 बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team, 1st Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Pitch Report And Weather Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई यायिन राय (Yayin Rai) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 3 Scorecard: दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से रौंदा, 1-0 से किया सीरीज पर कब्जा; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत के अलावा इसमें यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीम हिस्सा ले रही है. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है.

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

इस साल वैभव सूर्यवंशी ने जमकर रन बरसाए हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं. हाल ही खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इस मैच में भी वेदांत त्रिवेदी 40 से 50 रन बना सकते हैं.

भारत बनाम यूएई हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs UAE Head To Head Record)

मैच इंडिया अंडर-19 ने जीते यूएई अंडर-19 ने जीते ड्रॉ/टाई 2 2 0 0

IND vs UAE, एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 मैच डिटेल्स

तारीख: 12 दिसंबर 2025

दिन: शुक्रवार

वेन्यू: ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई

समय: भारतीय समयानुसार 10:30 AM.

क्रिकेट अकैडमी दुबई पिच रिपोर्ट (ICC Academy Ground Pitch Report)

एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला आज यानी 12 दिसंबर को भारत U19 बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 के बीच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 5 वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 234 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 235 रन है.इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 80% मैच जीते हैं और तेज गेंदबाजों ने 53% विकेट लिए हैं.

दुबई के मौसम का हाल (Dubai Weather Update)

एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला आज यानी 12 दिसंबर को भारत U19 बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 के बीच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, इसके अलावा नमी यानी ह्यूमिडिटी 60 से 70 प्रतिशत तक रह सकती है. यूएई के मौसम को देखते हुए ही मुकाबलों की शुरुआत करने के समय को भी आधे घंटे आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया था. वहीं बारिश के चलते मुकाबले में किसी तरह की कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-U19 vs UAE-U19 1st ODI Prediction)

इंडिया अंडर-19: आयुष महात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मलहोत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, एरोन जॉर्ज, उद्धव मोहन.

यूएई अंडर-19: यायिन राय (कप्तान), सालेह अमीन, शालोम डिसूजा/अहमद खोदादाद पृथ्वी मधु, उदीश सूरी, अयान मिस्बाह, रेयान खान, करण धीमान, मुहम्मद बाज़िल आसिम, नसीम खान, ज़ैनुल्लाह रहमानी.

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.