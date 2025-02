SL vs AUS 2nd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका ने टॉस जीत कर किया बल्लेबाजी का फैसला, ऑस्ट्रेलिया पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा और मुकाबला 14फ़रवरी(शुक्रवार) से कोलंबो(Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम(R. Premadasa Stadium) में खेला जा रहा है. श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया है. जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगी, श्रीलंका ने सिर्फ़ एक बदलाव किया है. निशान मदुश्का को अविष्का फर्नांडो की जगह टीम में शामिल किया गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पांच बदलाव किए हैं. श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 105 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जहाँ लंकाई शेर केवल 37 बार विजयी हुए हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 64 गेम जीते हैं. चार मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए. यह भी पढ़ें: जानिए कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका दूसरे और आखिरी वनडे मुकाबला का टीवी पर लाइव प्रसारण

श्रीलंका ने जीता टॉस

Australia have bolstered their batting with the returns of Maxwell, Head and Inglis as Sri Lanka won the toss and batted first in the second #SLvAUS ODI in Colombo: https://t.co/JklLlJLaGI

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, स्टीवन स्मिथ (सी), जोश इंगलिस (डब्ल्यू), आरोन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, सीन एबॉट, बेन ड्वारशुइस, एडम ज़म्पा, तनवीर सांघा

Australia has made FIVE changes to its starting XI for the second ODI against Sri Lanka 😮

The hosts have won the toss chosen to bat first 🏏

LIVE 👉 https://t.co/rkCWbycHBG#SLvAUS pic.twitter.com/0vBf9JV4wE

