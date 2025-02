AUS vs SA, ICC Champions Trophy 2025 Preview: चैंपियंस ट्रॉफी के 'करो या मरो' मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(Credits: LatestLY)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का सातवां मुकाबला 25 फरवरी(मंगलवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi ) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप बी की दो टॉप टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, अपने अगले मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी. यह दोनों टीमों का टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला होगा. दोनों ने अपने पहले मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी और अब वे लगातार दूसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का बर्थ किया लगभग पक्का, जानें अन्य टीमों का हाल; यहां देखें अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर ग्रुप ए में टॉप स्थान हासिल कर लिया है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर खिसक गया है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था. इंग्लैंड ने 355 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे 47.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. चोटिल खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद, टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और अब उनका ध्यान दक्षिण अफ्रीका पर है.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की. पाकिस्तान में हुई ट्राई-नेशन सीरीज के दोनों मुकाबले हारने के बावजूद, उन्होंने अपने पहले चैंपियंस ट्रॉफी मैच में अफगानिस्तान को 107 रनों से हराया. 315/6 का बड़ा स्कोर बनाने के बाद, उनके गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया. फिलहाल, उनके पास ग्रुप में सबसे अच्छा नेट रन रेट (NRR) है, लेकिन अब उन्हें दो मजबूत टीमों से भिड़ना है.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 55 बार जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा और तीन मुकाबले टाई हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, एडम जैम्पा, कगिसो रबाडा, टेंबा बावुमा, रासी वैन डेर डुसेन जो रूट ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाडा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, टेंबा बावुमा और एडम जैम्पा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सातवां मुकाबला 25 फरवरी(मंगलवार) को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में JioStar नेटवर्क के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रसारण अधिकार हैं. यह मैच स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देखा जा सकता है. डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट उपलब्ध है, जहां कुछ समय तक फ्री लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स केरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रायन रिकेलटन (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, टेंबा बावुमा (कप्तान), रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी