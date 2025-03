Kesari Chapter 2: 'केसरी चैप्टर 2' नए दमदार पोस्टर हुए रिलीज, एक साथ नजर आए अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन (View Posters)

Kesari Chapter 2, Akshay Kumar (Photo Credits: Instagram )

Kesari Chapter 2: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म केसरी चैप्टर 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. हाल ही में इस फिल्म के नए दमदार पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिनमें अक्षय कुमार के साथ अनन्या पांडे और आर माधवन भी नजर आ रहे हैं. फिल्म केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड की अनकही कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में अक्षय कुमार एक वकील की भूमिका निभाते दिखेंगे, जो इस ऐतिहासिक घटना से जुड़े छिपे सच को उजागर करेगा. नए पोस्टर्स में अक्षय कुमार का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है, वहीं अनन्या पांडे एक रिसर्चर के रूप में नजर आ रही हैं. आर माधवन भी एक अहम किरदार में दिख रहे हैं. 'Kesari Chapter 2' Teaser Out: 'केसरी चैप्टर 2' का अनोखा टीजर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने जीवंत किया जलियांवाला बाग का दर्द (Watch Video)

फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है, जबकि इसे धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स और LEO मीडिया कलेक्टिव ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 18 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

'केसरी चैप्टर 2' के नए पोस्टर्स:

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अक्षय कुमार ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा – "You know the massacre, now uncover the untold truth." यानी "आप इस नरसंहार को जानते हैं, अब अनकही सच्चाई को जानिए." अब देखना दिलचस्प होगा कि केसरी चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है.