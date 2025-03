Ricky Ponting Performs 'Puja': 'अजीब चीज है ये पैसा..': पंजाब किंग्स की जीत के लिए रिकी पोंटिंग ने की पूजा, वायरल VIDEO देख भड़के पाकिस्तानी फैन्स

Ricky Ponting Performs 'Puja': इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की शुरुआत से पहले रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स के लिए पूजा की, ताकि टीम की किस्मत बदले और इस बार खिताब जीतने का सपना पूरा हो. पूजा का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खासकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे पैसों का खेल बता रहे हैं, तो कुछ इसे पोंटिंग की आस्था से जोड़ रहे हैं.

एक पाकिस्तानी 'एक्स' यूजर ने लिखा कि ये पैसे बहुत अजीब चीज है. रिकी पोंटिंग को भी नहीं पता था कि पैसों के लिए उन्हें पूजा-पाठ करनी पड़ सकती है.

Power of money, nothing more than that.

— Waqas Mehfooz (@WaqasMehfooz) March 21, 2025