Justice Yashwant Varma: जस्टिस यशवंत वर्मा घर में मिला जले हुए नोटों का ढेर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वीडियो

Justice Yashwant Varma News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शनिवार रात एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें तीन तस्वीरों और एक वीडियो (Video) के साथ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से मिली बेहिसाब नकदी (Unaccounted Cash) का खुलासा किया गया. यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा शुरू की गई आंतरिक जांच के बाद सार्वजनिक की गई. साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय को निर्देश दिया गया कि वे न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपें.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 14 मार्च को होली की रात आग बुझाने के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास के एक स्टोररूम में जली हुई मुद्रा मिली थी. यह जानकारी दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी. रिपोर्ट के अनुसार, स्टोररूम में अज्ञात स्रोतों से प्राप्त बेहिसाब नकदी जलने की स्थिति में मिली थी, जिससे इस मामले ने तूल पकड़ लिया.

न्यायमूर्ति वर्मा ने इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है. उन्होंने कहा, "मैंने जब आखिरी बार वह जगह देखी थी, तब वहां ऐसा कुछ नहीं था. यह स्पष्ट रूप से मुझे बदनाम करने की एक साजिश लग रही है."

