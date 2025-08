India Rejects US F-35 Offer! अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा भारत! ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला

India-US Relations: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक नई मुश्किल में डाल दिया है. उन्होंने धमकी दी है कि भारत से आने वाले सामान पर वह 25% का भारी टैक्स लगा सकते हैं. इस खबर से भारत सरकार हैरान और थोड़ी निराश है. अब दिल्ली इस मामले को शांत करने के रास्ते खोज रही है.

भारत का प्लान क्या है?

खबरों के मुताबिक, भारत सरकार फिलहाल अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेना चाहती. बदले की कार्रवाई करने के बजाय, भारत अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए भारत अमेरिका से कुछ चीज़ों की खरीद बढ़ा सकता है.

F-35 विमानों पर भारत का रुख साफ़

अमेरिका लंबे समय से भारत को अपने सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने खुद इसका ऑफर दिया था. लेकिन भारत ने साफ़ कर दिया है कि उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. भारत चाहता है कि वह लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय, अमेरिका के साथ मिलकर उन्हें अपने ही देश में बनाए. यानी, भारत 'मेक इन इंडिया' पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है.

BREAKING ⚠️

India has informed the US it is not keen to buy F-35 stealth fighters, Bloomberg reports. https://t.co/irnfQkwhyb pic.twitter.com/ghk0XKReKk

— Shiv Aroor (@ShivAroor) July 31, 2025