Greater Noida: हाई राईज बिल्डिंग में प्रेमिका की पीटाई करता हुआ प्रेमी कैमरे में कैद, वीडियो वायरल होने के बाद शख्स गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 31: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी-2 स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक फ्लैट की बालकनी में अपनी प्रेमिका के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना 30 जुलाई 2025 की है. वीडियो में युवक अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वह उसे बालकनी में घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महिला शारीरिक रूप से थकी हुई और ज़मीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में दिख रहा है कि वह घर के अंदर जाने के लिए बालकनी के दरवाज़े की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे पीछे खींचकर रेलिंग की ओर धकेल देता है. यह भी पढ़ें: Fact Check: स्कूली छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बांग्लादेश का है, लव जिहाद का दावा भी निकला फर्जी, जाने इसकी सच्चाई

इसके बाद दोनों एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद महिला उस आदमी के पैरों में गिरती हुई दिखाई देती है. ऐसा लगता है कि वीडियो किसी पड़ोसी ने रिकॉर्ड किया है. 24 वर्षीय शिब्बू इकबाल नामक आरोपी को लड़की द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

A disturbing incident from Gaur City-2’s Amrapali Golf Homes Society in Greater Noida West has sparked outrage after a video surfaced showing a man brutally beating his woman friend on a flat’s balcony.

The footage, captured by residents of a nearby flat, quickly went viral on… pic.twitter.com/XmYaYtKYtB

