VIDEO: जस्टिस बी. आर. गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, शपथ के बाद मां के पैर छूकर लिए आशीर्वाद

सुप्रीम कोर्ट को आज अपना 52वां मुख्य न्यायाधीश (CJI) मिल गया. जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने इस पद की शपथ ली और शपथ लेते ही सबसे पहले अपनी मां कमलताई गवई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इस भावुक पल ने पूरे देश का ध्यान खींचा.

जस्टिस गवई देश के पहले बौद्ध और आज़ादी के बाद दलित समुदाय से दूसरे CJI बने हैं. इससे पहले जस्टिस के. जी. बालकृष्णन ने यह सम्मान पाया था. जस्टिस गवई का कार्यकाल करीब छह महीने का रहेगा.

न्यायमूर्ति गवई सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कई अहम और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं. इनमें प्रमुख हैं:

#WATCH | Delhi: CJI BR Gavai greets President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Vice President Jagdeep Dhankhar, former President Ram Nath Kovind and other dignitaries at the Rashtrapati Bhavan. He took oath as the 52nd Chief Justice of India.

(Video Source:… pic.twitter.com/yMUL0Sw3LH

— ANI (@ANI) May 14, 2025