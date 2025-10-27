Who is Next CJI: सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे Justice Surya Kant, न्यायमूर्ति B.R. Gawai ने की सिफारिश; जानें उनके बारे में सब कुछ

Next Chief Justice of India 2025 | X

Next Chief Justice of India 2025: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई (CJI B.R. Gawai) ने सोमवार को अपने सहयोगी और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) को अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की. उन्होंने यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दी है. जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे. वह 23 नवंबर, 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और 27 फरवरी, 2027 तक इस पद पर रहेंगे.

CJI की नियुक्ति की प्रक्रिया?

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया ज्ञापन (Mop) द्वारा शासित होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करती है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत कानूनी हलकों में एक संतुलित, अनुशासित और संवेदनशील न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं. उनके कार्यकाल से न्यायपालिका में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आने की उम्मीद है.

कौन हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था. वे एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (Maharishi Dayanand University, Rohtak) से एलएलबी की डिग्री हासिल की. ​​इसके बाद उन्होंने हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की और 1985 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए.

2019 में बने SC के जज

अपनी वकालत के दौरान, उन्होंने संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की. उनकी कानूनी कुशाग्रता और ईमानदारी ने उन्हें न्यायपालिका में एक प्रमुख स्थान दिलाया. मई 2019 में, वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और अब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं.