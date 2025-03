WB-Tamil Nadu Weather Update: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, IMD के अलर्ट के बीच इन जिलों में आज सुबह हुई झमाझम बारिश; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Weather Changes in West Bengal and Tamil Nadu: मार्च का महीना चल रहा है, और इस समय भारत में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है. लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मौसम ने करवट ली है. आज सुबह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बारिश हुई, जिससे मौसम कुछ ठंडा हो गया. वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के करियापट्टी और आसपास के इलाकों में भी सुबह- सुबह भारी बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है.

बारिश को लेकर IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल में मौसम के बदलने को लेकर एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी. IMD ने बताया था कि 23 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह भी पढ़े: Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बारिश

तमिलनाडु में बारिश

#WATCH | Tamil Nadu: Heavy rainfall lashes Kariapatti and surrounding areas in Virudhunagar district. pic.twitter.com/aTgx06CxLn — ANI (@ANI) March 23, 2025

इन राज्यों में बारिश की संभावना

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 22 से 24 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी

यूपी समेत इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश

इसके अलावा, IMD ने 23 मार्च को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, सिक्किम और बिहार समेत भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। इन प्रमुख राज्यों में भी मार्च महीने में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है।