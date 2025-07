India Champions vs England Champions, WCL 2025 13th Match Live Toss And Scorecard: लीड्स में टीम इंडिया के कप्तान युवराज सिंह ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Champions vs England Champions, World Championship of Legends 2025 13th Match Live Toss And Scorecard Update: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का 13वां मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में खेला जा रहा हैं. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में वापसी कर रही है, जबकि मेज़बान इंग्लैंड चैंपियंस अपनी पहली जीत की तलाश में है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक एक जैसा रहा है और दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं. इस टूर्नामेंट में भारत चैंपियंस की अगुवाई युवराज सिंह (Yuvraj Singh) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड चैंपियंस की कमान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: India Champions vs England Champions, WCL 2025 13th Match Pitch Report And Weather Update: लीड्स में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

भारत चैंपियंस: रॉबिन उथप्पा (विकेटकीपर), अंबाती रायडू, युवराज सिंह (कप्तान), युसूफ पठान, इरफान पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, पीयूष चावला, पवन नेगी, हरभजन सिंह, विनय कुमार, वरुण आरोन.

इंग्लैंड चैंपियंस: फिल मस्टर्ड (विकेटकीपर), रवि बोपारा, मोइन अली, समित पटेल, इयोन मोर्गन (कप्तान), इयान बेल, टिम एम्ब्रोस, अजमल शहजाद, स्टुअर्ट मीकर, दिमित्री मास्कारेनहास, रयान साइडबॉटम.

भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

यह टूर्नामेंट दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को एक बार फिर मैदान पर लाता है, जहां दोस्ती, पुरानी यादें और जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही हैं. यह टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि क्रिकेट के सुनहरे युग का जश्न है. इंडिया चैंपियंस की शुरुआत पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच रद्द होने के साथ हुई थी, जिसके बाद टीम ने लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना किया. 26 जुलाई( शनिवार) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ उन्हें 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी. वहीं इंग्लैंड चैंपियंस भी अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका चैंपियंस के खिलाफ हार कर इस मैच में उतर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा होगा, जहां जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी करने का मौका होगा.

नोट: भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.