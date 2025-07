India Champions vs England Champions, WCL 2025 13th Match 1st Inning Scorecard: लीड्स में इंग्लैंड ने टीम इंडिया के सामने रखा 224 रनों का टारगेट, रवि बोपारा ने जड़ा धमाकेदार शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India Champions(Photo Credit: X Formerly

India Champions vs England Champions, World Championship of Legends 2025 13th Match 1st Inning Scorecard Update: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का 13वां मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में खेला जा रहा हैं. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में वापसी कर रही है, जबकि मेज़बान इंग्लैंड चैंपियंस अपनी पहली जीत की तलाश में है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक एक जैसा रहा है और दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं. इस टूर्नामेंट में भारत चैंपियंस की अगुवाई युवराज सिंह (Yuvraj Singh) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड चैंपियंस की कमान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, Manchester Test Match Drawn: बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की बचाई लाज, मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा पर समाप्त, इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे; यहां देखें ENG बनाम IND मैच का स्कोरकार्ड

यह टूर्नामेंट दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को एक बार फिर मैदान पर लाता है, जहां दोस्ती, पुरानी यादें और जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही हैं. यह टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि क्रिकेट के सुनहरे युग का जश्न है. इंडिया चैंपियंस की शुरुआत पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच रद्द होने के साथ हुई थी, जिसके बाद टीम ने लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना किया.

26 जुलाई( शनिवार) को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ उन्हें 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी. वहीं इंग्लैंड चैंपियंस भी अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका चैंपियंस के खिलाफ हार कर इस मैच में उतर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा होगा, जहां जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी करने का मौका होगा.

भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में भारत चैंपियंस के कप्तान युवराज सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड चैंपियंस की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज तीन रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद इयान बेल और रवि बोपारा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 134 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड चैंपियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 223 रन बनाए. इंग्लैंड चैंपियंस की तरफ से रवि बोपारा ने सबसे ज्यादा नाबाद 110 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रवि बोपारा ने 55 गेंदों पर आठ चौके और आठ छक्के लगाए. रवि बोपारा के अलावा इयान बेल ने 54 रन बनाए.

दूसरी तरफ, भारत चैंपियंस की टीम को वरुण एरोन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. भारत चैंपियंस की ओर से हरभजन सिंह ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. हरभजन सिंह के अलावा वरुण एरोन ने एक विकेट चटकाए. भारत चैंपियंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 224 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड चैंपियंस की बल्लेबाजी: 223/3, 20 ओवर (फिल मस्टर्ड 1 रन, इयान बेल 54 रन, रवि बोपारा नाबाद 110 रन, मोइन अली 33 रन और समित पटेल नाबाद 20 रन.)

भारत चैंपियंस की गेंदबाजी: (वरुण एरोन 1 विकेट और हरभजन सिंह 2 विकेट).

नोट: भारत चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.