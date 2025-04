Quetta Gladiators Beat Karachi Kings, PSL 2025 15th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने कराची किंग्स को 5 रनों से हराया, गेंदबाजों ने मचाया कोहराम; यहां देखें KK बनाम QG मैच का स्कोरकार्ड

Quetta Gladiators (Photo: @TeamQuettaa/X)

Karachi Kings vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2025 15th Match Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 15वां मुकाबला 25 अप्रैल को कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स (KK vs QG) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने कराची किंग्स को 5 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही क्वेटा ग्लेडियेटर्स की टीम ने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में क्वेटा ग्लेडियेटर्स की अगुवाई सऊद शकील (Saud Shakeel) कर रहे हैं. जबकि, एसआरएच की कमान कराची किंग्स (David Warner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Karachi Kings vs Quetta Gladiators, PSL 2025 15th Match 1st Inning Scorecard: क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने कराची किंग्स के सामने रखा 143 रनों का टारगेट, हसन अली ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्वेटा ग्लेडियेटर्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 20 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कुसल मेंडिस और मार्क चैपमैन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 44 के पार लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए क्वेटा ग्लेडियेटर्स की पूरी टीम ने 19.3 ओवरों में महज 142 रन बनाकर सिमट गई. क्वेटा ग्लेडियेटर्स की तरफ से फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 43 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान फहीम अशरफ ने महज 27 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. फहीम अशरफ के अलावा कुसल मेंडिस ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, कराची किंग्स की टीम को स्टार तेज गेंदबाज हसन अली ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. कराची किंग्स की ओर से हसन अली ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. हसन अली के अलावा मीर हमजा और अब्बास अफरीदी ने दो-दो विकेट चटकाए. कराची किंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 143 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कराची किंग्स की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर कप्तान डेविड वार्नर पवेलियन लौट गए. कराची किंग्स की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 138 रन ही बना सकीं. कराची किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने सबसे ज्यादा 47 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान टिम सीफर्ट ने महज 26 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए. टिम सीफर्ट के अलावा जेम्स विंस ने 30 रन बटोरे.

वहीं, क्वेटा ग्लेडियेटर्स की टीम को घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. क्वेटा ग्लेडियेटर्स की ओर से मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम और खुर्रम शहजाद ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम और खुर्रम शहजाद के अलावा सऊद शकील और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

क्वेटा ग्लेडियेटर्स की बल्लेबाजी: 142/10, 19.3 ओवर (सऊद शकील 6 रन, फिन एलन 0 रन, रिले रोसौव 10 रन, कुसल मेंडिस 36 रन, मार्क चैपमैन 4 रन, हसन नवाज 35 रन, फहीम अशरफ 43 रन, मोहम्मद वसीम 1 रन, मोहम्मद आमिर 0 रन, खुर्रम शहजाद 1 रन और अबरार अहमद नाबाद 2 रन.)

कराची किंग्स की गेंदबाजी: (मीर हमजा 2 विकेट, हसन अली 3 विकेट, मोहम्मद नबी 1 विकेट, फवाद अली 1 विकेट और अब्बास अफरीदी 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

कराची किंग्स की बल्लेबाजी: 138/8, 20 ओवर (डेविड वार्नर 4 रन, टिम सीफर्ट 47 रन, जेम्स विंस 30 रन, शान मसूद 9 रन, ओमैर बिन यूसुफ 11 रन, खुशदिल शाह 0 रन, मोहम्मद नबी 4 रन, अब्बास अफरीदी 0 रन, हसन अली नाबाद 24 रन और मीर हमजा नाबाद 3 रन.)

क्वेटा ग्लेडियेटर्स की गेंदबाजी: (मोहम्मद आमिर 2 विकेट, मोहम्मद वसीम 2 विकेट, सऊद शकील 1 विकेट, खुर्रम शहजाद 2 विकेट और अबरार अहमद 1 विकेट).