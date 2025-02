Pakistan vs South Africa, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के सामने रखा 353 रनों का टारगेट, हेनरिक क्लासेन और मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: पाकिस्तान वनडे ट्राई-सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 12 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों ने ट्राई-सीरीज में अब तक एक-एक मुकाबला खेल चुकी हैं. जिसमें दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि अब दोनों टीमों के लिए यह 'करो या मरो' मुकाबला है. जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. ऐसे में दोनों टीमो के बीच रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के हाथों में है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बवुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. PAK vs SA 3rd ODI Tri Series 2025 Live Scorecard: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है तीसरा वनडे, यहां एक क्लिक पर देखें मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड:

Bavuma, Breetzke and Klaasen power South Africa to an imposing 352/5 👊

Can Pakistan chase it for a place in the tri-series final? https://t.co/e9fsIGJtG5 | #PAKvSA pic.twitter.com/YMeaC0Cffo

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 12, 2025