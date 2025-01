IND vs ENG, 4th T20I Match 1st Inning Scorecard: टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया 182 रनों का लक्ष्य, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 4th T20I Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को 26 रन से हराकर सीरीज़ में वापसी की. पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम अभी भी 2-1 से पीछे हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं.

यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड:

Hardik Pandya and Shivam Dube stepped up after a slow start to push India to 181 📈

