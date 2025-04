BAN-W vs PAK-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, पाकिस्तान करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 14वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड(Lahore City Cricket Association Ground) में खेला जा रहा हैं, बांग्लादेश महिला टीम के कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह स पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करेगी. बांग्लादेश के लिए ये एक करो या मरो मुकाबला होगा. यह भी पढ़ें: महिला विश्व कप क्वालीफायर में बांग्लादेश से भिड़ेगी पाकिस्तान महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

