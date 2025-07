London Plane Crash: लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक बिजनेस जेट विमान हादसे का शिकार हो गया. जानकारी के मुताबिक, Beech B200 एयरक्राफ्ट ने जैसे ही टेकऑफ किया, कुछ ही पलों में उसमें भीषण आग लग गई और वह आग के गोले में तब्दील हो गया. हादसे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें जलता हुआ विमान साफ नजर आ रहा है. मौके पर तुरंत एस्सेक्स पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें पहुंच गई हैं और राहत-बचाव कार्य जारी है.

अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और अधिक जानकारी का इंतजार है.

ये भी पढें: Air India Plane Crash: अमेरिकी गोल्डन चेसिस ने एएआईबी को Black Box से डेटा डाउनलोड करने में मदद की

BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr

— BNO News (@BNONews) July 13, 2025