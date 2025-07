फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामा मच गया. जब एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. इस दौरान पत्रकार राजीव कुमार ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई. जैसे ही महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की, पत्रकार ने दौड़कर उसे रोक लिया. जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया. इसके बाद महिला को पुलिस ने आकर महिला को हिरासत में ले लिया. इस घटना के बाद काफी देर तक परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा. इस घटना के बाद पत्रकार की जमकर तारीफ़ हो रही है.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Shocker: PMPML ऑफिस में महिला ने पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, डेपो मैनेजर ने की थी फिजिकल रिलेशन रखने की मांग, कार्रवाई नहीं होने से उठाया कदम (Watch Video)

पत्रकार ने बचाई महिला की जान

फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में यह महिला आत्मदाह करने पहुंची थी, जहां मौजूद पत्रकार ने महिला को बचा लिया.

लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, उनकी समय रहते सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जिस वजह से लोग थक हारकर जान देने को मजबूर हो रहे हैं. pic.twitter.com/Vgz9t2ap2V

— Priya singh (@priyarajputlive) July 13, 2025

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.

