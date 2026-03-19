Eid 2026: जम्मू-कश्मीर में कल मनाई जा सकती है ईद, अफगानिस्तान में चांद दिखा

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Eid 2026: जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाए जाने की प्रबल संभावना है. यह संभावना कल अफगानिस्तान में शव्वाल का चांद देखे जाने के बाद पैदा हुई है. हालांकि, अंतिम फैसला आज शाम भारत की विभिन्न हिलाल कमेटियों द्वारा स्थानीय स्तर पर चांद देखने के बाद लिया जाएगा. यह भी पढ़े: Eid 2026: सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में आज चांद नजर आने पर 20 मार्च को पढ़ी जाएगी ईद की नमाज, जानें भारत में कब मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

पड़ोसी देशों से मिले संकेत

अफगानिस्तान, नाइजर और माली जैसे देशों में बुधवार शाम को चांद दिखने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वहां गुरुवार को ही ईद मनाई गई. आमतौर पर खाड़ी देशों और अफगानिस्तान में चांद दिखने के अगले दिन भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में त्योहार मनाने की परंपरा रही है.

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी इस साल 30 रोजे पूरे होने के बाद शुक्रवार, 20 मार्च को ईद मनाने का आधिकारिक ऐलान किया जा चुका है.

भारत में आज 'चाँद रात' की तैयारी

भारत के अन्य राज्यों और दिल्ली की जामा मस्जिद हिलाल कमेटी आज, गुरुवार (19 मार्च) की शाम को शव्वाल का चांद तलाश करेगी. यदि आज भारत में चांद नजर आता है, तो देशभर में कल यानी शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी.

धार्मिक विशेषज्ञों का मानना है कि भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक पैटर्न को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को ईद होने की उम्मीदें काफी अधिक हैं.

क्या कहते हैं खगोलीय आंकड़े?

खगोलीय गणनाओं (Astronomical Calculations) के अनुसार, इस साल रमजान का महीना कुछ क्षेत्रों में 29 तो कुछ में 30 दिनों का हो सकता है. श्रीनगर और जम्मू के मौसम विभाग और स्थानीय जानकारों की मानें तो आज आसमान साफ रहने पर चांद दिखने की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी.

धार्मिक और सामाजिक महत्व

ईद-उल-फितर रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है. यह त्योहार आपसी भाईचारे, शांति और दान (जकात-अल-फितर) का संदेश देता है. घाटी के बाजारों में पहले से ही काफी रौनक देखी जा रही है और लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

प्रशासन ने भी ईद के मद्देनजर सुरक्षा और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोग बिना किसी बाधा के नमाज अदा कर सकें.