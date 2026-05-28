Bank Holiday Today, May 28, 2026: बकरीद पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित देश के अधिकांश शहरों में बंद रहेंगे बैंक; जानें डिजिटल सेवाओं का हाल

बैंक हॉलिडे (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 मई: भारत के वित्तीय और बैंकिंग परिदृश्य में आज, गुरुवार (28 मई 2026) को एक बड़ा परिचालन बदलाव देखा जा रहा है. ईद-उल-अजहा (Eid-ul-Adha) यानी बकरीद (Bakrid) त्योहार के उपलक्ष्य में देश के अधिकांश राज्यों में आज बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है. इस राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाश के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) जैसे प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद रहेंगी. हालांकि, शाखाएं बंद होने के बावजूद देश का मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा पूरी तरह सक्रिय है, जिससे करोड़ों ग्राहकों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी. यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today, May 27, 2026: ईद-उल-अजहा के मौके पर आज बैंक खुले हैं या बंद? जानें ताजा अपडेट

इन प्रमुख शहरों में आज बंद रहेंगे सभी बैंक; शेयर बाजार में भी छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज देश के अधिकांश वित्तीय केंद्रों और राजधानियों में बैंकों के शटर गिरे रहेंगे. बंद रहने वाले शहरों की सूची में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, नागपुर, और तिरुवनंतपुरम सहित लगभग 30 प्रमुख शहर शामिल हैं.

यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत अधिसूचित है. इसके अतिरिक्त, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने भी आज, 28 मई को बाजार में अवकाश की घोषणा की है, जिससे आज शेयरों का व्यापारिक कारोबार भी बंद रहेगा.

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में कल ही थी छुट्टी; यूपी-केरल में दो दिन का अवकाश

देश की सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए बकरीद की छुट्टियों में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं भी सामने आई हैं. चांद के दीदार के आधार पर जहां अधिकांश राज्यों में आज 28 मई को मुख्य अवकाश है, वहीं जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों में यह त्योहार एक दिन पहले, यानी बुधवार 27 मई को ही मनाकर बैंक बंद रखे गए थे.

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों की सरकारों ने स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए 27 मई और 28 मई दोनों ही दिनों के लिए आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित किया है, जिससे वहां लगातार दो दिन बैंक बंद हैं.

डिजिटल बैंकिंग से आम जनता को राहत; चालू रहेंगे यूपीआई और एटीएम

यद्यपि बैंक शाखाओं के बंद होने से चेक क्लीयरेंस, ऋण आवेदन और बड़ी नकदी के भौतिक लेनदेन जैसे कार्यों में आज देरी हो सकती है, लेकिन दैनिक खुदरा बैंकिंग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र त्योहार के दौरान भी 24 घंटे और सातों दिन (24/7) पूरी तरह क्रियाशील है. ग्राहक अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाओं का निर्बाध उपयोग कर सकते हैं:

यूपीआई (UPI): तत्काल मनी ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट्स के लिए पूरी तरह सक्रिय है.

तत्काल मनी ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट्स के लिए पूरी तरह सक्रिय है. एनईएफटी और आरटीजीएस (NEFT & RTGS): बड़े ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल चैनल चालू हैं.

बड़े ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल चैनल चालू हैं. एटीएम और मोबाइल बैंकिंग: नकदी निकासी के लिए एटीएम मशीनों में पर्याप्त कैश की व्यवस्था की गई है और मोबाइल ऐप्स पूरी तरह काम कर रहे हैं.

वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय बैंकों द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे में किए गए रणनीतिक निवेश के कारण त्योहारों के दौरान होने वाले आर्थिक व्यवधान अब न्यूनतम हो गए हैं. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने की दर 87 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है. यह तकनीकी मजबूती यह सुनिश्चित करती है कि जब भौतिक शाखाएं उत्सव के विश्राम पर हों, तब भी देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज और व्यापार के पहिये लगातार घूमते रहें.