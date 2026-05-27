Bank Holiday Today, May 27, 2026: ईद-उल-अजहा के मौके पर आज बैंक खुले हैं या बंद? जानें ताजा अपडेट
Eid-ul-Adha

Bank Holiday Today, May 27, 2026:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार के मौके पर आज, 27 मई को देश के कई राज्यों में बैंक बंद हैं. हालांकि, जिन राज्यों में यह त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा, वहां आज बैंकिंग कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.  यह भी पढ़े: 

आरबीआई के दिशा-निर्देश

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय परंपराओं और चांद दिखने के समय के आधार पर क्षेत्रीय बैंक अवकाश तय किए जाते हैं. इन अधिसूचित अवकाशों के अतिरिक्त, प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को तथा सभी रविवारों को देश के सभी बैंक बंद रहते हैं.

27 मई को इन शहरों में बंद हैं बैंक

देश के कुछ विशेष हिस्सों में स्थानीय चांद दिखने की घोषणा के आधार पर बुधवार, 27 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई है.

आरबीआई की सूची के अनुसार आज गुवाहाटी, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, नई दिल्ली, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद हैं. इन क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में आज बैंकिंग परिचालन पूरी तरह सामान्य है.

अलग-अलग तारीखों पर क्यों मनाई जा रही है बकरीद?

बैंक छुट्टियों में इस अंतर का मुख्य कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में चांद दिखने का समय है.

जम्मू-कश्मीर की धार्मिक समितियों ने इस्लामिक महीने जिल हिज के अनुसार स्थानीय स्तर पर चांद दिखने के बाद 27 मई को बकरीद मनाने की घोषणा की थी. दूसरी तरफ, भारत के अधिकांश अन्य हिस्सों में मून-साइटिंग कमेटियों और इस्लामिक संगठनों ने जानकारी दी थी कि 18 मई की शाम को नया चांद दिखाई नहीं दिया था.

इसी वजह से जामा मस्जिद के शाही इमाम सहित देश के प्रमुख धार्मिक निकायों ने त्योहार की तारीख को आगे बढ़ाया. इसके चलते देश के अधिकांश राज्यों में ईद-उल-अजहा या ईद-उल-जुहा का त्योहार गुरुवार, 28 मई को मनाया जा रहा है.

28 मई को इन राज्यों और शहरों में रहेगा अवकाश

गुरुवार, 28 मई को देश के अधिकांश राज्यों और प्रमुख शहरों में बकरीद के उपलक्ष्य में बैंकों में अवकाश रहेगा.

इस दिन मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, रायपुर, नागपुर, बेलापुर, पणजी, शिमला, शिलॉन्ग, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला, विजयवाडा, जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े केंद्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

अवकाश के दौरान भी जारी रहेंगी डिजिटल सेवाएं

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहक बिना किसी रुकावट के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) पेमेंट्स, एटीएम (ATM) से नकदी निकासी और डिजिटल फंड ट्रांसफर की सुविधाएं 24 घंटे काम करती रहेंगी. ग्राहक अपने जरूरी लेन-देन, बिल भुगतान और अकाउंट मैनेजमेंट के काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से कर सकते हैं.

हालांकि, ध्यान रहे कि बैंक शाखाओं से जुड़ी सेवाएं जैसे चेक क्लीयरेंस, काउंटर पर नकद जमा और व्यक्तिगत ग्राहक सहायता इन छुट्टियों के दौरान उपलब्ध नहीं होगी.