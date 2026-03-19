West Indies Women vs Australia Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Stats: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Sanju Samson New Milestone: आईपीएल के आगामी में संजू सैमसन बड़ी उपलब्धि के करीब, एमएस धोनी के खास क्लब में हो सकती है एंट्री

हालिया फॉर्म की बात करें तो वेस्टइंडीज महिला टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और उन्हें श्रीलंका महिला के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को भी भारत महिला के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से हार मिली थी, लेकिन उनकी टीम संतुलित और मजबूत नजर आती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI-W vs AUS-W T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत: 14

वेस्टइंडीज महिला की जीत: 2

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद मजबूत रहा है. वेस्टइंडीज की धरती पर भी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा देखने को मिला है और उन्होंने ज्यादातर मुकाबलों में जीत हासिल की है.

टी20 में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप खिलाड़ी (Top Players in WI-W vs AUS-W T20Is)

हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज) – टीम की कप्तान और प्रमुख ऑलराउंडर, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकती हैं

डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) – विस्फोटक बल्लेबाज, जो तेजी से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं

बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) – भरोसेमंद बल्लेबाज, जो लगातार रन बनाने में सक्षम हैं

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – अनुभवी ऑलराउंडर, जो हर विभाग में टीम को मजबूती देती हैं

इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वेस्टइंडीज महिला के खिलाफ खेले गए 16 में से 14 टी20 मुकाबले जीते हैं.

वेस्टइंडीज महिला टीम को केवल 2 मैचों में जीत मिली है.

टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा साफ नजर आता है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

हेड टू हेड आंकड़ों और टीम संयोजन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि वेस्टइंडीज महिला टीम के पास हेली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.