Pune Shocker: PMPML ऑफिस में महिला ने पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, डेपो मैनेजर ने की थी फिजिकल रिलेशन रखने की मांग, कार्रवाई नहीं होने से उठाया कदम (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पीएमपीएल के डेपो मैनेजर ने एक महिला कर्मचारी से यौन संबंध बनाने की मांग की और जब उसने इनकार कर दिया तो उसे परेशान किया गया. जिसके कारण गुस्साई महिला कर्मचारी ने डेपो मैनेजर के ऑफिस में पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की.इस घटना के बाद दूसरी महिलाओं ने इस पीड़ित महिला को रोक लिया. बताया जा रहा कि महिला ने डेपो मैनेजर की शिकायत महिला आयोग से भी की थी.

लेकिन डेपो मैनेजर पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. जिसके कारण परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया. महिला कंडक्टर के पद पर तैनात है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: पुणे के एक फ्लैट में मिलीं 300 बिल्लियां, देखकर हैरान रह गए नगर निगम के अधिकारी; मकान मालकिन को जारी किया नोटिस

पीएमपीएमएल डेपो मैनेजर के ऑफिस में महिला की आत्मदाह की कोशिश

A female bus conductor working for the Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd (PMPML) attempted to immolate herself in the cabin of the Deputy Chief Manager of PMPML Sanjay Kusalkar as Kusalkar allegedly asked for sexual favours from her. After she refused, she was suspended.… pic.twitter.com/gdSbgHdlFR

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 25, 2025