VIDEO: अंबेडकरनगर में अजीब मामला, नशे की हालत में युवक ने शरीर के अंदर डाली बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले से एक चौंकाने वाला चिकित्सा मामला सामने आया है. यहां के जिला अस्पताल के सर्जनों ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन के जरिए एक युवक के पेट से प्लास्टिक की बोतल निकालकर उसे नई जिंदगी दी है. जानकारी के अनुसार, युवक ने नशे के अत्यधिक प्रभाव में प्लास्टिक की एक बोतल अपने शरीर के निजी हिस्से के जरिए अंदर डाल ली थी, जो बाद में उसके पेट तक पहुंच गई थी.
अहमदाबाद में हुई थी घटना
पीड़ित युवक मूल रूप से अंबेडकरनगर का निवासी है और गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी करता था. करीब एक सप्ताह पहले भारी नशे की स्थिति में उसने लगभग 15x4 सेंटीमीटर की एक प्लास्टिक की बोतल अपने शरीर के अंदर डाल ली. धीरे-धीरे यह बोतल पेट के ऊपरी हिस्से की ओर खिसक गई, जिससे युवक को असहनीय दर्द और शारीरिक जटिलताएं होने लगीं.
परेशानी बढ़ने पर उसने अहमदाबाद के स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन मामले की गंभीरता और जोखिम को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे.
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अंबेडकरनगर जिला अस्पताल में सफल सर्जरी
अहमदाबाद में इलाज न मिल पाने के बाद युवक अपने घर अंबेडकरनगर लौट आया. गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सर्जन डॉ. विपिन वर्मा और उनकी टीम ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया.
डॉक्टरों के अनुसार, यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि बोतल पेट के संवेदनशील अंगों के करीब पहुंच चुकी थी. किसी भी छोटी सी चूक से युवक के आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी और जान का खतरा हो सकता था.
मरीज की स्थिति अब स्थिर
डॉ. विपिन वर्मा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने घंटों चली सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक बोतल को बाहर निकाल लिया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मरीज अब खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहे हैं.
चिकित्सकों ने इस मामले को दुर्लभ और बेहद जोखिम भरा बताया है. फिलहाल युवक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. इस सफल ऑपरेशन की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और लोग सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की कार्यकुशलता की सराहना कर रहे हैं.