Pune News: पुणे में आवारा कुत्तों के लिए 88 फीडिंग स्पॉट तय, हर दिन 294 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का भी लक्ष्य

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Pune News: पुणे शहर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम (PMC) ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. भाजपा पार्षद कुणाल तिलक द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में पशु प्रेमियों के लिए 88 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां वे कुत्तों को खाना खिला सकेंगे. इसके अलावा, आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए तीन निजी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नसबंदी और टीकाकरण की क्षमता में वृद्धि

पुणे नगर निगम ने वर्तमान में तीन बाहरी एजेंसियों के साथ अनुबंध किया है. ये एजेंसियां मिलकर प्रतिदिन 294 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने की क्षमता रखती हैं. पार्षद कुणाल तिलक ने सामान्य निकाय की बैठक में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उठाया था. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: गोंडा के मेडिकल कॉलेज में बदहाली, वार्ड के बेड पर सोते दिखे आवारा कुत्ते और रेंगते मिले चूहे

तिलक ने प्रशासन से इन एजेंसियों के कामकाज का विस्तृत ऑडिट करने और उनके काम की निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का भी अनुरोध किया है.

88 समर्पित फीडिंग पॉइंट्स की पहचान

शहर में अक्सर कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर स्थानीय निवासियों और पशु प्रेमियों के बीच विवाद की खबरें आती रहती हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने 88 विशिष्ट स्थान तय किए हैं. कुणाल तिलक ने मांग की है कि इन स्थानों की सूची को सार्वजनिक किया जाए ताकि नागरिकों और कार्यकर्ताओं के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे.

एनिमल शेल्टर के लिए 25 करोड़ का बजट

शहर में आवारा कुत्तों के बेहतर प्रबंधन के लिए तीन नए डॉग शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है. इन शेल्टरों की कुल क्षमता लगभग 11,000 कुत्तों को रखने की होगी. इसके निर्माण और रखरखाव के लिए निगम ने 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.

वर्तमान में, एक शेल्टर निर्माण के अंतिम चरण में है और जल्द ही शुरू होने वाला है. शुरुआत में यहां करीब 1,000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जाएगी.

रेबीज मुक्त पुणे का लक्ष्य

प्रशासन ने प्रतिबद्धता जताई है कि नसबंदी और टीकाकरण के प्रयासों के लिए श्रम बल (Labour force) को बढ़ाया जाएगा. कुणाल तिलक के अनुसार, निगरानी और बेहतर प्रबंधन के जरिए पुणे शहर से डॉग बाइट के मामलों और रेबीज के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रशासन इन एजेंसियों के दैनिक कार्यों की कड़ी निगरानी भी करेगा.