Uttar Pradesh: बदायूं में शादी समारोह में आवारा कुत्ते का आतंक, विदाई के दौरान 60 से ज्यादा लोगों को काटा, मची भगदड़

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बदायूं: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बदायूं (Badaun) जिले में एक शादी समारोह (Wedding Farewell Ceremony) उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गया, जब एक आवारा कुत्ते (Stray Dog) ने विदाई की रस्म के दौरान मेहमानों पर हमला बोल दिया. सोमवार, 20 अप्रैल को बिसौली थाना क्षेत्र के बिल्सी रोड ( Bilsi Road) स्थित अभिनंदन बैंक्वेट हॉल (Abhinandan Banquet Hall) में हुई इस घटना में 60 से अधिक लोग घायल हो गए. कुत्ते के अचानक हमले से समारोह में भगदड़ मच गई, जिससे महिलाएं और बच्चे खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि घायलों में दुल्हन के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई मेहमान भी शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Nalasopara Stray Dog Attack: मुंबई से सटे नालासोपारा में कुत्ते के खरोंच को नजरअंदाज करना पड़ा भारी, मासूम बच्ची की रेबीज से मौत

बैंक्वेट हॉल से लेकर सड़क तक हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुत्ता बैंक्वेट हॉल के परिसर में घुसा और अंधाधुंध तरीके से लोगों को काटने लगा. चीख-पुकार के बीच लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. बैंक्वेट हॉल में आतंक मचाने के बाद कुत्ता पास की मुख्य सड़क पर निकल गया, जहां उसने राहगीरों और दुकानदारों को भी निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि बाद में वह पास के एक गांव की ओर भाग गया, जहां उसने मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया.

बच्चे और बुजुर्ग हुए शिकार

इस हमले में 9 साल की मनीषा से लेकर 66 साल के मदन लाल तक, हर उम्र के लोग घायल हुए हैं. घायलों की सूची में मुख्य रूप से मनीषा (9), पूजा (12), विजय प्रताप (15), पिंकी (26), रमेश (50) और मदन लाल (66) शामिल हैं. हमले के बाद सभी घायलों को तुरंत बिसौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया.

चिकित्सा अधिकारियों का बयान

बिसौली सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी अरविंद वर्मा ने बताया कि सोमवार को एंटी-रेबीज उपचार के लिए कुल 109 लोग पंजीकृत हुए थे, जिनमें से लगभग 60 मामले सीधे तौर पर बैंक्वेट हॉल की घटना से जुड़े थे. सभी घायलों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाने और प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. कुछ पीड़ितों ने निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज कराया है. यह भी पढ़ें: UP में कुत्तों को 'उम्रकैद' की सजा: 2 बार काटने वाले आवारा कुत्तों को जीवन भर शेल्टर में रखा जाएगा

प्रशासन की कार्रवाई और स्थानीय रोष

इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर गहरा रोष पैदा कर दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा धन आवंटित होने के बावजूद धरातल पर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय नजर नहीं आ रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (ADM) अरुण कुमार ने नगर निकाय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं.