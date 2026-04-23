VIDEO: सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने की कोशिश, कैब ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, लेकिन महिला यात्री को कुत्ते ने काटा

चलती कैब के सामने अचानक आवारा कुत्ता आ गया (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली/स्थानीय: शहर के एक व्यस्त मार्ग पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक चलती हुई कैब (Moving Cab) के सामने अचानक एक आवारा कुत्ता (Stray Dog) आ गया. कैब ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी को कुशलता से मोड़ लिया, जिससे कुत्ते (Dog) की जान बच गई. हालांकि, इस घटना के बाद की परिस्थितियों में कैब में सवार एक महिला यात्री को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: बदायूं में शादी समारोह में आवारा कुत्ते का आतंक, विदाई के दौरान 60 से ज्यादा लोगों को काटा, मची भगदड़

कुत्ते को संभालने की कोशिश पड़ी भारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो कुत्ता काफी डरा हुआ और घबराया हुआ था. गाड़ी में सवार महिला यात्री, जो संभवतः पशु प्रेमी थीं, कुत्ते की स्थिति को देखकर उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरीं. जैसे ही उन्होंने घबराए हुए कुत्ते को सहलाने या उसे सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, रक्षात्मक मुद्रा (Defensive Mode) में आए कुत्ते ने उनके हाथ पर काट लिया.

चलती कैब के सामने अचानक आवारा कुत्ता आ गया

View this post on Instagram A post shared by Pune Times Mirror (@thepunemirror)

प्राथमिक उपचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल

महिला को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें 'एंटी-रेबीज' वैक्सीन (ARV) और प्राथमिक उपचार दिया. डॉक्टरों का कहना है कि महिला की स्थिति अब स्थिर है. कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने दुर्घटना टालने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मदद की कोशिश में यात्री घायल हो जाएंगी. यह भी पढ़ें: Nalasopara Stray Dog Attack: मुंबई से सटे नालासोपारा में कुत्ते के खरोंच को नजरअंदाज करना पड़ा भारी, मासूम बच्ची की रेबीज से मौत

विशेषज्ञों की राय: घबराए हुए जानवर से कैसे निपटें?

पशु विशेषज्ञों और व्यवहार विज्ञानियों का कहना है कि जब कोई जानवर किसी दुर्घटना या अचानक आए सदमे से गुजरता है, तो वह अत्यधिक तनाव में होता है. ऐसी स्थिति में वह किसी पर भी हमला कर सकता है, भले ही सामने वाला व्यक्ति उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो.