India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 4 Stumps Scorecard: चौथे दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया को एतिहासिक जीत के लिए 135 रनों की जरूरत; यहां देखें स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Day 4 Stumps Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. चौथे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. चौथे दिन का खेल दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 17.4 ओवर में चार विकेट खोकर 58 रन बना लिए हैं. केएल राहुल नाबाद 33 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 135 रन बनाने हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 4 Live Score Update: टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई, बेन स्टोक्स ने आकाश दीप को बनाया अपना शिकार

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

A magical final session of incredible theatre 😍

You can't beat Test Cricket.

All to play for tomorrow 💪 pic.twitter.com/HlT44kLWTz

