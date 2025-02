Australia ODI squad For Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने की स्क्वाड की घोषणा, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 12 फ़रवरी(बुधवार) से कोलंबो(Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम(R.Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. जिसका दूसरा मुकाबला 14 फ़रवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इस टीम से मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल मार्श को हटा दिया गया है. मिशेल मार्श की जगह जेक फ्रेजर-मैकगर्क को टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि मार्श चोट के कारण न केवल यह सीरीज बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं. यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

हेजलवुड और कमिंस भी फिलहाल चोट से उबर रहे हैं, जबकि स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. इस बीच, सीन एबॉट, बेन द्वारशुइस, स्पेंसर जॉनसन और तनवीर संघा अंतिम तीन स्थानों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे. स्टीव स्मिथ, जो वर्तमान में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं, वनडे टीम में भी कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस अनुपस्थित रहेंगे.

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम:

