AFG vs HK Asia Cup 2025 Live Scorecard: अफगानिस्तान ने हांगकांग के सामने रखा 189 रनों का लक्ष्य, सदीकुल्लाह अतल और उमरजई की तूफ़ानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान(Photo Credit: X/Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए हैं. अब हांगकांग के सामने जीत के लिए 189 रनों का बड़ा लक्ष्य है. अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, हांगकांग करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान की शुरुआत तेज़ लेकिन उथल-पुथल भरी रही. रहमानुल्लाह गुरबाज़ (8) और इब्राहिम ज़दरान (1) जल्दी आउट हो गए. लेकिन युवा बल्लेबाज सदीकुल्लाह अतल ने शानदार पारी खेली है. उन्होंने 52 गेंदों में नाबाद 73 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनकी धैर्यपूर्ण और आक्रामक बल्लेबाजी ने मध्यक्रम को बड़ा सहारा दिया हैं. मिडल ऑर्डर में अज़मतुल्लाह उमरजई ने तूफ़ानी अंदाज़ दिखाया. उन्होंने मात्र 21 गेंदों पर 53 रन ठोक डाले, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे. उमरजई की यह पारी हांगकांग के गेंदबाज़ों पर भारी पड़ी और स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया.

अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने भी 26 गेंदों पर 33 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया. वहीं गुलबदीन नैब (5) और करीम जनत (2) कुछ खास नहीं कर पाए. कप्तान राशिद खान ने आखिरी में 1 गेंद पर ताबड़तोड़ 3 रन बनाकर स्कोर को चुनौतीपूर्ण बना दिया. हांगकांग की ओर से गेंदबाज़ों में एहसान खान सबसे किफायती रहे. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 1 विकेट लिया. वहीं किंचित शाह ने 3 ओवर में 24 रन खर्चकर 2 विकेट झटके हैं. आयुष शुक्ला भी 2 विकेट लेने में सफल रहे लेकिन काफी महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिए. अफगानिस्तान की टीम ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग को 189 रन का लक्ष्य दिया है.