India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पाकिस्तान की टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस रोमांचक मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की है. इसके बाद भारतीय फैंस ने देश के अलग- अलग हिस्सों में जश्न मनाया है. जिसका खुबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें से कुछ निचे दिए गए है.

देखें सेलिब्रेशन का दिल जीतने वाला वीडियो

VIDEO | Delhi: Fans celebrate India's victory over Pakistan in Champions Trophy. Visuals from Defence Enclave Market.#CT2025 #INDvsPAK (Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/4M85KNiNnD — Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2025

India: Celebration erupts in Delhi as India bets Pakistan in #ICCChampionsTrophy A fan says, "I am very happy. This is literally unbelievable. I have no words to express..."#INDvsPAK | #ChampionsTrophy2025 (Source: ANI) pic.twitter.com/YnZ9GcrxXd — WION (@WIONews) February 23, 2025

Ranchi is buzzing with excitement, and the whole country is celebrating! 🎉🇮🇳 Team India pulled off an incredible victory against Pakistan! The energy and passion in the stadium were off the charts! 🔥🏏 #INDvsPAK #ChampionsTrophy #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/jkpy3Og3s6 — Dr. Satwinder Singh (@drssinghoffls) February 23, 2025

Celebrating India win against Pakistan in Dubai … Only team India fans… Not selfish tippers pic.twitter.com/k7tXcppruV — Rajesh Goud (@Itsrajesh77) February 23, 2025

Indian Fans celebrating their Well deserved victory pic.twitter.com/DtV6qJYx8z — Amina Zubair (@amnakhani123) February 23, 2025

#WATCH | Maharashtra's Nagpur witnesses massive celebration as India registers comprehensive victory over Pakistan in #ICCChampionsTrophy pic.twitter.com/mW1I1Y1XYJ — ANI (@ANI) February 23, 2025

